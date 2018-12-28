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Google'dan Kürdistan hamlesi

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Google, Türkiye'nin talebi üzerine bir kullanıcının açmış olduğu Kürdistan haritasını kaldırdı.
Google'dan Kürdistan hamlesi

Google, Türkiye'nin talebi üzerine bir kullanıcının açmış olduğu ve Türkiye topraklarının bir kısmını da içine alan 'Büyük Kürdistan' haritasını kaldırdı.

 

Haritaya ulaşmak isteyenler "Bu harita, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle artık erişilebilir değil." mesajıyla karşılaştı.

Kürt nüfusun yoğun olduğu güneydoğu bölgesinin Büyük Kürdistan haritası sınırları içerisinde gösterilmesine itiraz eden hükümet yetkilileri, söz konusu durumu Google'a iletmişti.

Türkiye'nin itirazlarından iki gün sonra harita kullanımdan kaldırıldı.

 

​Daha önce Rudaw'ın aktardığı ve Büyük Kürdistan (Greater Kurdistan) olarak gösterilen haritanın sınırları Irak ve Suriye'nin kuzey kesimleri ile Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerini de kapsadığı görülüyor.

Söz konusu harita kaldırıldığı güne kadar yaklaşık 2 milyon kez görüntülendi.

Türkiye, Irak ve Suriye'de 25 ile 35 milyon arasında Kürt nüfusunun olduğu tahmin ediliyor.

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