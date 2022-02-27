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Google’dan Rus Devlet Medyasına Çok Sert Yasak

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Google, dün gece yaptığı açıklamada Rusya'nın devlet medyalarına ait internet siteleri, uygulamalar ve YouTube hesaplarının gelir elde etmesini askıya aldığını duyurdu.
Google’dan Rus Devlet Medyasına Çok Sert Yasak

Alphabet bünyesinde altında çalışan Google, Rusya devlet medyasına yasak getirme kararı aldı…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında alınan karar kapsamında devlet medyası RT ve diğer kanalların internet siteleri, uygulamalar ve YouTube videoları üzerinden para kazanmasına engel getirildiği duyuruldu.

Google’ın bünyesindeki YouTube tarafından yapılan açıklamada, “Olağanüstü durumlar sebebiyle bazı hesapların YouTube üzerinden para kazanmasını durduruyoruz” denildi. Google ayrıca, Rusya devlet medyasının reklam teknolojisini kullanmasını da durdurduğunu açıkladı.

Rus medyasının Google araçlarını kullanarak reklam satın alamayacağını ise sözcü Michael Aciman söyledi. Aciman, “Şu an bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Cuma günü Facebook’u bünyesinde barındıran Meta grubu da Rusya devlet meedeyasının reklam ve gelir elde etmesini engellediğini açıklamıştı.

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