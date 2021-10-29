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Google'dan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

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Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.
Google'dan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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