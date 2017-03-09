Google'dan WikiLeaks'e cevap: Güvenlik açığımız yok

WikiLeaks'te yer alan Chrome ve Android platformları ile ilgili iddiaların ardından, Google şirketi resmi bir açıklama yaptı.

CIA'in Windows, Android, iOS, OSX ve Linux işletim sistemi ile çalışan cihazlara sızmaya olanak veren bir yazılıma sahip olduğu şeklinde Wikileaks'ten gelen iddialara, Google cephesinden yanıt geldi.

ABD merkezli teknoloji devi, WikiLeaks belgelerinde yer alan Chrome ve Android platformundaki açıkların, belgeler yayınlanmadan önce giderildiği bilgisini paylaştı.Google'ın Bilgi Güvenliği Direktörü Heather Adkins tarafından yapılan açıklamada, Google'ın olası sistem açıklarına karşı sürekli bir çalışma içinde olduğunun altı çizilirken, güvenliğin şirketin en önemli önceliklerinden biri olduğu ve buna yönelik yatırımlara devam edildiği belirtildi.

WikiLeaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Siber İstihbarat Merkezi'nden geldiğini iddia ettiği, 'Vault 7' takma ismi verilen binlerce belge yayınlamıştı.

WikiLeaks'in iddiasına göre, CIA, akıllı televizyon ve telefonlar sayesinde ortam dinlemesi yapabiliyor.