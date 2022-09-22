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Google’dan yeni özellik: İnternetteki varlığınızı silin!

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Google, artık arama sonuçları içerisinde kişisel verilerimiz bulunuyorsa direkt olarak kaldırmak için başvurabileceğimizi söylüyor.
Google’dan yeni özellik: İnternetteki varlığınızı silin!

Artık tüm insanlara ait kişisel veriler internet ortamında güvenli olduğunu düşündüğümüz sunucularda saklanıyor. Bunu yalnızca Facebook benzeri sosyal medya platformları olarak değil, e-Devlet gibi siteleri de hesaba katarak düşünmemiz gerekiyor.

Fakat gerek bu sitelerdeki olası bir açık nedeniyle gerekse de kendi elimizle paylaştığımız ya da 3. tarafların açığa çıkmasına neden olduğu kişisel verilerimizin artık Google arama sonuçları içerisinde bulunmaması için bir adım atabiliyoruz.

Google arama sonuçları kişisel verilerinizi içeriyorsa kaldırmak için başvurun!

Bugün Google tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajına göre, artık arama sonuçları kişisel verileri barındırıyor ise direkt olarak kaldırılmasını talep edebileceğiz. Bu verilerin içerisinde e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgiler var ise yapay zekanın çok daha hızlı aksiyon alacağı belirtiliyor.

 

Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli olacaktır:

  • Verilerinizi paylaşan arama sonucunu kaldırmak için sağ üstteki üç noktayı tıklayın.
  • “Bu sonuç hakkında” paneli açılacak.
  • Burada “Sonucu Kaldır” seçeneğine tıklayın.
  • Ardından size 3 seçeneğin olduğu bir soru sorulacak.
  • Eğer bu verilerden biri ihlal edilmiş ise isteğinizin daha hızlı kontrol edileceği belirtiliyor.
  • Burada telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresiniz içerisinden hangisinin paylaşıldığını seçin.
  • Ardından sağ üstteki “Hakkınızda sonuçlar” kısmına gitmek için sağ üstteki profil butonuna tıklayın.
  • Burada “Tüm istekler”, “Devam ediyor” ve “Onaylandı” şeklinde 3 seçenek göreceksiniz.
  • Aynı sayfa içerisinde “Bu sonucu neden kaldırmak istiyorsunuz” şeklinde yer alan bölüm üzerinden yeni bir istekte bulunabilirsiniz.
  • Tabii burada “Kişisel iletişim bilgilerimi gösteriyor”, “Bana zarar vermek amacıyla girdiğim kişiyi gösteriyor”, “Diğer kişisel bilgileri gösteriyor”, “Yasadışı bilgiler içeriyor” ve “Güncel değil” şeklinde farklı seçeneklerden birini işaretlemeniz gerekiyor.
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