Google’dan yeni özellik: İnternetteki varlığınızı silin!

Artık tüm insanlara ait kişisel veriler internet ortamında güvenli olduğunu düşündüğümüz sunucularda saklanıyor. Bunu yalnızca Facebook benzeri sosyal medya platformları olarak değil, e-Devlet gibi siteleri de hesaba katarak düşünmemiz gerekiyor.

Fakat gerek bu sitelerdeki olası bir açık nedeniyle gerekse de kendi elimizle paylaştığımız ya da 3. tarafların açığa çıkmasına neden olduğu kişisel verilerimizin artık Google arama sonuçları içerisinde bulunmaması için bir adım atabiliyoruz.

Google arama sonuçları kişisel verilerinizi içeriyorsa kaldırmak için başvurun!

Bugün Google tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajına göre, artık arama sonuçları kişisel verileri barındırıyor ise direkt olarak kaldırılmasını talep edebileceğiz. Bu verilerin içerisinde e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgiler var ise yapay zekanın çok daha hızlı aksiyon alacağı belirtiliyor.

Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli olacaktır: