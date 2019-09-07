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Google'dan yeni servis: Dizi ve film önerisi

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Google, yeni özelliğinin tavsiye amaçlı kullanıldığını, şimdilik herhangi bir reklam amacı taşımadığını belirtti.
Google'dan yeni servis: Dizi ve film önerisi

Google, arama sonuçlarına getirdiği güncelleme ile kendilerine uygun dizi veya film ararken zorlananları rahatlacak bir yeniliğe imza atıyor. Bundan sonra Google'ın kişiselleştirilmiş arama sonuçları ile kişiler kendileri için en uygun dizi ve filmleri bulabilecekler. 

Google'da halihazırda öneri özelliği bulunuyordu. Yani "en iyi romantik komedi filmleri" ya da "2019'un en iyi dizileri" gibi aramalar yaptığınızda Google belirli öneriler sunuyordu. Ancak bu özellik artık kişinin genel aramalarından yola çıkılarak "isabet atışı" modeliyle kişiye uygun olarak yapılacak. Spesifik olarak bir arama yaptığınızda arama sonuçlarınız sayfanın en üstünde çıkacak ve sağa kaydırarak çıkan en iyi sonuçları görebileceksiniz.

Bu özellik için Google’ın web aramalarının bilgilendirici içeriğe yönlendirme konusundaki çabalarının genişletilmesi diyebiliriz. Ayrıca Google, bu arama sonuçlarında Tinder benzeri bir mekanizma kullanmayı tercih etmiş. Sayfanıza tek tek çıkan her içerik için sağa kaydırdığınızda onu beğenmiş, sola kaydırdığınızda ise beğenmemiş olacaksınız. Böylelikle aslında kendiniz için bir veri kaynağı da oluşturacaksınız.

Yeni özellik yukarıda bahsettiklerimiz ile sınırlı da kalmıyor. Seçtiğiniz bir içeriğe tıkladığınızda onun hakkında genel bilgileri, nerelerden izleyebileceğinizi de öğrenebiliyorsunuz. Kısacası Google, gerçek bir bilgi bankası gibi ilerlemeye devam ediyor. 

Google, yeni özelliğinin tavsiye amaçlı kullanıldığını, şimdilik herhangi bir reklam amacı taşımadığını belirtti. Şirket, popüler aramalardaki verileri sayesinde sinemaya ve TV'ye olan tüketici ilgisini anlıyor. Şimdi ise bireysel kullanıcıların da neyi izlemek isteyebileceklerini iyi bir şekilde anlamayı hedefliyor.

Özelliğin şu an için sadece ABD'deki kullanıcılar için yayına alındığını, ülkemizde ne zaman aktif edileceğinin belli olmadığını hatırlatalım. (WEBTEKNO)

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