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Google’ın akıllı saatinden ilk görüntüler sızdı

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Uzun süredir teknoloji devinin üstünde çalıştığı Google Pixel Watch'un ilk görüntüleri sızdı. Akıllı saatin dairesel ekranı ve minimalist tasarımı dikkat çekti.
Google’ın akıllı saatinden ilk görüntüler sızdı

Android Central’ın haberine göre, görüntüler, yılın başlarında bir restoranda saat ve kayışları bulan bir kişi tarafından çekildi.

Google’ın önümüzdeki ay I/O etkinliğinde resmi olarak duyurması beklenen saatin sızan görüntüleri, bir süredir dolaşan hakkındaki söylentileri haklı çıkarıyor.

Android Central’a göre, sızdırılan görüntülerde yer alan saatin, muhtemelen Google’daki Pixel ekibi tarafından kullanılan bir test modeli olduğu düşünülüyor.

KAYIŞLARDA APPLE ESİNTİSİ

Saatin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmadan önce sahibinin gelip almasının beklendiği ancak birkaç hafta boyunca kimsenin gelmediği ve saatin restoranda kaldığı belirtiliyor.

Görüntülerde dikkat çeken özelliklerden biri Pixel Watch ile uyumlu şekilde tasarlanmış ve Apple’ın spor kayışlarıyla benzer malzemeye sahip Google kayışları oluyor.

Reddit’te yazan tagtech414 kullanıcısı, saatin resimlerini Android Central’a sızdıran kişi olduğunu iddia etti ve kayışların takılmasının biraz zor olduğunu belirtti: “İlk kez takarken biraz zor, ancak bunları nasıl düzgün bir şekilde takacağımı öğrendikten sonra daha kolay olacağını tahmin ediyorum. En önemlisi, bu şimdiye kadar taktığım en rahat saat.”

Sızan görüntülerde, restoranda unutulan saatin içinde şarj cihazı bulunmadığı için şarj işleminin cihaz için tam olarak nasıl olduğu netlik kazanmadı. Ayrıca, saat başlatılmaya çalışıldığında, Google logolu başlangıç ekranının ötesine geçemediği belirtildi.

Saatin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

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