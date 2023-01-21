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Google'ın ana şirketi Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

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Teknoloji endüstrisini sarsan işten çıkarmalara Google’ın ana şirketi Alphabet de eklendi ve 12 bin çalışanın işine son verileceği duyuruldu.
Google'ın ana şirketi Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Google ve Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, personele gönderdiği elektronik postada, 12 bin kişinin işten çıkarılmasında “tam sorumluluk” aldığını söyledi.

İşten çıkarmalar, Alphabet’in dünya genelindeki iş gücünde %6’lık bir azalma anlamına geliyor.

Daha önce de Microsoft 10 bin, Amazon da 18 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Pichai, mevkilerinde “çok çalışan” personele teşekkür etti ve “katkılarının çok değerli olduğunu” belirtti.

Pichai “Bu dönüşüm kolay olmayacak ve tüm çalışanlarımızı bir sonraki fırsatı bulmalarında destekleyeceğiz. O zamana kadar bu zor haberi sindirmeye çalışırken lütfen kendinize iyi bakın. Bunun bir parçası olarak da, iş gününüze şu anda başlıyorsanız, lütfen evde çalışın” dedi.

Pichai ABD’de işten çıkarılan çalışanların, en az 4-5 aylık maaşlarını, 2022’deki ikramiyelerini, ücretli izinlerini alacaklarını ve altı ay daha sağlık sigortasından faydalanabileceklerini belirtti.

Borsalar, işten çıkartma haberini olumlu karşıladı ve Alphabet’in hisseleri %3,5 arttı.

'Hiper büyümenin' sonucu

Wedbush Yatırım’dan Daniel Ives, işten çıkarmaların sektördeki sorumsuz “hiper büyümenin” bir sonucu olduğunu vurguladı.

Layoffs.fyi internet sitesine göre, 2022 başından bu yana 194 bin teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Bu sayıya Alphabet’te açıklanan rakamlar dahil değil.

Enflasyon ve artan faiz oranları ekonomiyi yavaşlatırken, Hewlett Packard ve Salesforce da çok sayıda personeli işten çıkaracağını açıklamıştı.

Amerikalı teknoloji devleri ayrıca Avrupa Birliği’nde de inceleme altında.

AB bu şirketlerin vergi ödemekten kaçmasını, rekabeti boğmasını, para ödemeden haber içeriklerinden kâr elde etmelerini ve dezenformasyon ile nefrete platform sağlamalarını önlemeye çalışıyor.

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