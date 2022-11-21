Google’ın eski mühendisi konuştu: Arama motorunda sonuçlar neden kötüleşiyor?

1998 yılında ABD'de kurulan arama motoru Google, son dönemde kullanıcılardan yoğun olarak "eskisi kadar iyi sonuçlar çıkarmıyor" ve "rakiplerine göre zayıf kalıyor" eleştirileri alıyor.

ABD’de kurulan arama motoru Google’ın arama sonuçlarında başarılı sonuçlar vermemesi son dönemde tartışma konusu oldu… Konuyla ilgili bir açıklama 1999-2012 yılları arasında Google’da çalışan ve bir dönem şirketin üst düzey isimlerinden biri olan Marissa Mayer’dan geldi.

Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan ve “Google’ın ilk kadın mühendisi” olarak bilinen Mayer, genel olarak internetin kalitesinin düştüğünü söyledi. Google’ın arama sonuçlarının kalitesinin genel olarak düştüğünü doğrulayan Mayer, Google ile ilgili konuştu.

Freakonomics’e açıklamalarda bulunan Mayer, “En büyük sorun reklamların sayfanın tepesinde gösterilmesi ve daha sonra organik sonuçların gelmesi” dedi. Google’ın internet üzerindeki bir sayfa olduğunu dile getiren Mayer, “Arama sonuçlarının kalitesinin düştüğünü görünce insanlar doğal olarak Google’ı suçluyor. Fakat genel olarak internet kötüleşiyor” dedi.

“GOOGLE DA SIKINTININ FARKINDA”

Mayer, aramalarda çıkan sonuçların yüzde 80’inin reklam olmadığına da dikkat çekerken, konuyu haberleştiren Daily Mail de dikkat çekici bilgileri okurlarıyla paylaştı. Haberde, Google’ın bu sıkıntının farklında olduğu ve trilyonlarca internet sitesini endeksine eklediği belirtildi.

Öte yandan Alphabet’in gelirinin yüzde 80’inden fazlasının arama motorundaki reklamlardan geldiği de belirtildi. Daily Mail, “Google reklam olarak aldığı içerikleri sayfanın tepesinde gösteriyor ve kullanıcıların davranışlarını yönlendirebiliyor” ifadesine yer verdi.