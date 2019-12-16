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Google'ın Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazlarla ilgili kararı ne anlama geliyor?

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Google, Rekabet Kurumu'nun aldığı karar uyarınca iş ortaklarına Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durduklarını bildirdiklerini açıkladı.
Google'ın Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazlarla ilgili kararı ne anlama geliyor?

Google, Rekabet Kurumu'nun aldığı karar uyarınca iş ortaklarına Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durduklarını bildirdiklerini açıkladı. Şirket, bunun da yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geldiğini duyurdu.

Rekabet Kurulu, geçen yılın Aralık ayında Google'a "rekabete aykırı davrandığı" gerekçesiyle 93 milyon TL ceza kesilmesine karar vermişti.

Google dün yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu ile üç yılı aşkın bir süredir konuyla ilgili birlikte çalışmalar yürüttüğünü ancak Kasım ayında Kurum'un yapılan değişiklikleri uygun bulmadığını belirtti.

Google'ın açıklamasında, "Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye'de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik" denildi.

Türkiye'de yeni cihaz modelleri Google servisleri ile pazara sunulamayacak

Açıklamada, bunun ne anlama geldiği şöyle anlatıldı:

"Bu, Türkiye'de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google'ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek."

Google'ın açıklamasına göre, farklı bir düzenlemeye gidilmemesi halinde bundan böyle Türkiye'de satılacak olan Android işletim sistemine ait olan telefonlarda Google Search, Google Play, YouTube ve Gmail gibi Google'a ait servislerin uygulamaları önceden yüklü bir şekilde yer alamayacak.

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