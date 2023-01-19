  • BIST 5.422,37
  • Altın 1162.492
  • Dolar 18.7844
  • Euro 20.3286
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Google’ın yapay zeka robotu Med-PaLM’ın tıp bilgisi doktorlarla aynı oranda doğru çıktı

»
Google’ın yaygın tıp sorularını yanıtlamak için geliştirdiği yapay zeka robotunun (Med-PaLM) yanıtlarıyla doktorların yanıtları aynı oranda doğru çıktı.
Google’ın yapay zeka robotu Med-PaLM’ın tıp bilgisi doktorlarla aynı oranda doğru çıktı

Google’ın yapay öğrenme konusunda çalışan şirketi DeepMind, tıp konusunda uzmanlaşmış yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu geliştirdi.

Daha sonra robota soru soran doktorlar gelen yanıtların yüzde 92,6’sının doğru olduğunu belirtti. Doktorlar aynı soruları bir de kendi meslektaşlarına sordu. Onlardan gelen yanıtlar da yüzde 92,9 oranında tatmin ediciydi.

Eğitimli sohbet robotundan gelen zararlı tavsiyelerin yüzdesi de, gerçek doktorlar tarafından sağlanan potansiyel zararlı tavsiyelerin yüzdesiyle aynı çıktı.

Geçen hafta yayımlanan makale, Med-PaLM adlı robotun yanılma payının da doktorlarla hemen hemen aynı oranda olduğunu gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix’ten yılın ilk zammı geldi17 Ocak 2023 Salı 21:19
  • Bilim dünyasını heyecanlandıran olay: Lazerle yıldırımı engellediler17 Ocak 2023 Salı 15:03
  • Elon Musk krizlerden kurtulamıyor… Twitter’a 228 milyon dolarlık dava14 Ocak 2023 Cumartesi 18:47
  • YouTube televizyona rakip olmaya hazırlanıyor14 Ocak 2023 Cumartesi 18:21
  • Bill Gates, her şeyini satıp bağışlayacağını söylemişti, ama binlerce dönüm arazi almış13 Ocak 2023 Cuma 23:13
  • TikTok’a 5 milyon euro ceza13 Ocak 2023 Cuma 22:38
  • Twitter Dosyaları: Musk’ın yeni ifşası ABD-Rusya krizini tırmandıracak13 Ocak 2023 Cuma 14:15
  • Elon Musk, Twitter kullanıcı adlarını açık arttırma ile satmayı planlıyor12 Ocak 2023 Perşembe 20:58
  • Küresel bilgisayar satışları yüzde 16,2 düştü12 Ocak 2023 Perşembe 19:45
  • James Webb teleskobu ilk gezegenini keşfetti12 Ocak 2023 Perşembe 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti