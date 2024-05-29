  • BIST 10479.16
  • Altın 2428.525
  • Dolar 32.2409
  • Euro 34.8863
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Google'ın yapay zekası size taş yedirebilir

»
Google, Chrome, Firefox ve Google uygulama tarayıcısındaki yeni deneysel arama özelliği, ChatGPT'yi destekleyen yapay zekayı kullanarak bağlantılara tıklama zahmetini azaltıyor, ancak bazı cevaplar insan hayatını tehlikeye atabiliyor.
Google'ın yapay zekası size taş yedirebilir

Google'ın "AI Overviews" uygulaması, arama sonuçlarının özetlerini sağlamak için rakip ürün ChatGPT'yi destekleyen teknolojinin aynısı olan üretken yapay zekayı kullanarak sizi bağlantılara tıklamaktan kurtarıyor.

"Muzları nasıl daha uzun süre taze tutabilirim" sorusuna, "Serin, karanlık bir yerde ve elma gibi diğer meyvelerden uzakta saklayın" gibi faydalı ipuçlarının özetini oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor.

Bu kısma kadar her şey faydalı ancak bazı sorulara alınacak cevaplar felaket seviyesinde tehlikeli olabilir.

Google şu anda bu sorunları tek tek çözmeye çalışıyor ancak bu, arama devi için bir tanıtım felaketine dönüşebilir.

Günde en az beş küçük taş yiyin, pizzanızın üzerine yapıştırıcı dökün

AI Overviews'e sorulan bir sorunun cevabında astronotların Ay'da kedilerle tanıştığını, onlarla oynadığını ve bakım sağladığını" da söylüyor.

Yapay zekaya göre Neil Armstrong 'İnsan için küçük bir adım' dedi çünkü bu bir kedi adımıydı. Buzz Aldrin ayrıca Apollo 11 görevinde kedileri de görevlendirdi.

Daha da endişe verici olanı, kayaların hayati bir mineral ve vitamin kaynağı olduğundan, günde en az bir küçük taş yemeniz gerektiğinden bahsediyor ve pizzanın üstüne yapıştırıcı koymanızı öneriyor.

 

Google'ın yapay zekası size taş yedirebilir

 

Google'ın yapay zekası "depresif hisseden" bir kullanıcıya da Golden Gate Köprüsü'nden atlayabileceklerini söyledi.

Yeni özellik, önyargıları ve yanlış bilgileri sürdürebileceği ve acil durumda yardım arayan insanları tehlikeye atabileceği konusunda uyaran uzmanları alarma geçirdi.

Bu neden oluyor?

Temel sorunlardan biri, üretken yapay zeka araçlarının neyin doğru olduğunu bilmemesi, yalnızca neyin popüler olduğunu bilmesidir.

Örneğin, internette taş yemekle ilgili çok fazla makale yok çünkü bunun kötü bir fikir olduğu aşikar.

Ancak The Onion'da taş yemekle ilgili çok okunan bir hiciv makalesi var . Böylece Google'ın yapay zekası, özetini neyin doğru olduğuna değil, neyin popüler olduğuna dayandırdı.

Eğer bu gerçekten aramanın geleceğiyse, o zaman inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıyayız. Google elbette OpenAI ve Microsoft'u yakalamaya çalışıyor .

Yapay zeka yarışına liderlik etmek için gereken mali teşvikler çok büyük . Bu nedenle Google, teknolojiyi kullanıcıların eline sunma konusunda geçmişe göre daha az ihtiyatlı davranıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • James Webb teleskobu, iki büyük kara deliğin birleştiğini saptadı21 Mayıs 2024 Salı 12:54
  • Pasaportla seyahat dönemi sona mı eriyor?21 Mayıs 2024 Salı 11:13
  • ChatGPT, Scarlett Johansson’a benzetilen ses seçeneğini kaldırıyor21 Mayıs 2024 Salı 09:20
  • NASA ve ESA arasında tarihi Mars anlaşması20 Mayıs 2024 Pazartesi 22:44
  • Neuralink, beyin çipinin ölümcül olabileceğini biliyor muydu?20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:42
  • Elon Musk, Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini devreye soktu20 Mayıs 2024 Pazartesi 20:38
  • James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi17 Mayıs 2024 Cuma 19:21
  • GPT-4o: Yeni ChatGPT 'yüz ifadelerinden duyguları okuyabiliyor, flörtleşebiliyor'15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:34
  • IMF Başkanı Georgieva'dan yapay zeka açıklaması: "İşgücünü tsunami gibi vurdu"15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:34
  • Google, OpenAI'ın ardından yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacak14 Mayıs 2024 Salı 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti