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Gorbaçov: Dünya yeni bir silah yarışı ve Soğuk Savaş tehlikesi altında

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Gorbaçov: Dünya yeni bir silah yarışı ve Soğuk Savaş tehlikesi altında
Gorbaçov: Dünya yeni bir silah yarışı ve Soğuk Savaş tehlikesi altında

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyada yeni bir silah yarışı ve Soğuk Savaş olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

Sovyet ve ABD yöneticilerinin görüşmesi anısına Malta’da düzenlenen törende konuşan Mihail Gorbaçov, yeni bir silah yarışı ve Soğuk Savaş’ın gerçekleşmesi tehdidi konusunda uyardı.

Gorbaçov, “Dünya liderleri yeni sağlam bir güvenlik mimarisi inşa edemedi, krizlerin önlenmesi ve düzenlenmesi için mekanizmalar geliştiremediler. Siyasetin ve düşünüşün militarize edilmesi ülkeler arasındaki güveni sarsıyor” dedi.

Gorbaçov, dünya liderlerine,  Sovyet ve ABD yöneticilerinin Reykjavik ve Malta’daki üst düzey görüşmelerdeki işbirliği ruhunu canlandırmak için diyalog çağrısı yaptı.

Gorbaçov, Malta’daki zirvenin Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki yeni ilişkilerin başlangıcı için dönüm noktası olduğunu ekledi.

Gorbaçov ve ABD’nin eski Devlet Başkanı George H. W. Bush arasındaki 2-3 Aralık 1989 tarihli zirvenin yıldönümü anısına yapılan tören, Malta Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edildi.

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