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"Gorbaçov, SSCB'nin çöküşünde Dallas dizisinin büyük rol oynadığını söyledi"

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Pop grubu Eurythmics'ten Dave Stewart, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un kendisine SSCB'nin düşüsünde Dallas dizisinin önemli rol oynadığını söylediğini belirtti.
"Gorbaçov, SSCB'nin çöküşünde Dallas dizisinin büyük rol oynadığını söyledi"

Pop grubu Eurythmics'ten Dave Stewart, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un kendisine SSCB'nin düşüsünde Dallas dizisinin önemli rol oynadığını söylediğini belirtti.

Joss Stone'un A Cuppa Happy isimli podcastine konuk olan Stewart, Gorbaçov'la 90'lı yıllarda yaptığı bir görüşmeden söz etti.

Stewart, "Gorbaçov Dallas dizisinden söz ediyordu. Biri Rusya'da bir VHS cihazının çalışmasını sağlamış ve ülkenin bir bölümüne diziyi yayınlamış. İnsanlar da, 'Yani ABD'de insanlar böyle yaşıyor' diye düşünmüş" dedi.

68 yaşındaki müzisyenin aktardığına göre Gorbaçov, "Dallas, o yarım saatte komünizmin çöküşüne diğer her şeye kıyasla daha çok etki sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

1978 ile 1991 yılları arasında yayınlanan Dallas dizi Ewing ailesinin petrol imparatorluğunu anlatıyordu.

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