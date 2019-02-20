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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor

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Kıbrıslı Rum model ve manken Sophia Hadjipanteli, sarışın olmasına rağmen siyaha boyadığı ve aldırmadığı kaşlarıyla dünyanın tanıdığı bir isim hale geldi.
Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor

Kıbrıslı Rum model ve manken Sophia Hadjipanteli, sarışın olmasına rağmen siyaha boyadığı ve aldırmadığı kaşlarıyla dünyanın tanıdığı bir isim hale geldi.

Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 1

Kendisini Frida Kahlo'ya benzeten Sophia Hadjipanteli, birleşik ve kalın kaşlı olmasından rahatsızlık duymadığını belirtiyor ve doğal görünümüyle barışık olduğunu söylüyor. Geçmişten beri kendisiyle dalga geçenlerin olduğunu belirten Sophia, söylenenleri umursamıyor.

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 2

Şu anda mankenlikle uğraşan Sophia, dünyaca ünlü markalarla çalışıyor ve reklamlardan çok iyi paralar kazanıyor. Sosyal medyada da fenomen haline gelen Sophia'nın Instagram hesabında, 271 bin takipçisi bulunuyor. 

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 3

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda durumunu değerlendiren manken, "İnsanlar kaşlarımın itici olduğunu söylüyor. Ama insanların ne düşündüğünü umursamıyorum. Çünkü ben yüzümün, kaşlarımın bu haliyle daha güzel olduğunu düşünüyorum" demişti.

 

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 4

Çoğu kişi tarafından örnek olarak gösterilen ünlü ismin cesareti ve farklılığıyla moda dünyasına yön verdiği düşünülüyor.

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 5

"Kaşlarım benim her şeyim" diyen Sophia'nın hayranları, fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdırıyor. Tabii bunun yanında kötü yorumlar da gelmiyor değil.

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 6

İşte bir anda dünyanın takibine giren Sophia Hadjipanteli'nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan bazıları...

 

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 7

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 8

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 9

 

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 10

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Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 11

 

Gören kaşlarıyla dalga geçiyordu! Şimdi herkes peşinden koşuyor - Sayfa 12

 

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