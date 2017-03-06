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Görenleri şaşırtan doktorlar 'Melek ile Dilek'

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Görenleri şaşırtan doktorlar 'Melek ile Dilek'
Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin aynı bölümünde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar Melek ve Dilek Çağlayan'ın, hastalarıyla ve çevresindekilerle yaşadıkları olaylar ve diyaloglar ilgi çekiyor.

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin aynı bölümünde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar Melek ve Dilek Çağlayan'ın, hastalarıyla ve çevresindekilerle yaşadıkları olaylar ve diyaloglar ilgi çekiyor.

Tek yumurta ikizi 28 yaşındaki Melek ve Dilek Çağlayan kardeşler, hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçirdi. Üniversite eğitiminin sadece iki yılında ayrı kalan Çağlayan kardeşler, 2012'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi.

Motivasyonları düşük hastalarıyla daha iyi iletişim kuruyor

Üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında birlikte görev yapan ikiz kardeşler, herkesin dikkatini çekiyor.

Hareketleri, gülüşleri, mimikleri, boyları, kiloları, saçları ve gözlükleri, kısacası her şeyi benzer olan doktorlar Melek ve Dilek'in yaşadıkları ise gülümsetiyor. İkili, benzerliklerini avantaja dönüştürüp moral motivasyonları düşük hastalarıyla daha iyi iletişim kuruyor. "Siz tek değil miydiniz?" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemeyen hastaların bir çoğu, Çağlayan kardeşlerle hatıra fotoğrafı bile çektirmek istiyor.

"Beni Melek sanıp tahlil sonucu gösterenlere yardımcı oluyorum"

Hocalarının bile kendilerini ayırt etmekte çok zorlandığını anlatan Çağlayan, hasta ve doktorlarla yaşadıkları gülümseten diyaloglara ilişkin şunları söyledi:

"Genelde 'Hocam siz ikizmişsiniz', 'İnanmıyorum sana çok benziyor ' diyorlar. Tanımadığım hastalar beni Melek sanarak selam veriyor, tahlil sonuçlarını göstermeye çalışıyor. Bazılarına kendimizi inandıramıyoruz. Hastanın biri üçüncü katta benimle konuştu, dördüncü katta Melek'i görünce çok şaşırmış. Durumu açıklayınca 'Siz ikizmişsiniz kendimden şüphelenmiştim' diyerek rahatladı. Gün boyu Melek ile çalışan, ikiz olduğumuzu bilmeyen asistanlardan biri gece yarısı merdivenlerden inerken beni görünce şok oldu, korktu. Donakaldı, bayılacaktı. İkiz olduğumuzu söyleyince rahatladı. Bazen beni Melek sanıp selam verenlerle sohbet etmek zorunda bile kalıyorum. Çünkü anlatsam inanmayacak. Bazen beni Melek sanıp tahlil sonucu gösterenlere yardımcı oluyorum. 'Ben değilim' deyip açıklama yapmaktansa yardımcı olup Melek'i durumdan haberdar ediyorum." 

Çağlayan, mesleklerini çok sevdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hastalar karıştırıyor, bizi tek insan sanıyor. Dilek poliklinikteyken hastalar yolumu kesip ne zaman geleceğimi soruyor. Dilek'in ben olmadığımı söylememe rağmen inanmayıp odaya bakmaya gidiyorlar. Görevlendirdiğim hasta bakıcılar gidecekleri binada gördükleri Dilek'e onlardan önce oraya nasıl geldiğimi soruyorlarmış. Her gittiğimiz yerde ilgi oluyor. İnsanlar korkuyor, 'Bu kişi nasıl benden önce gelebiliyor, az önce görmüştüm' diyor. İkimizi yan yana görünce rahatladıkları yüzlerine yansıyor. Çoğu zaman kendilerinden bile şüpheleniyorlar. Yana yana gelmeden bizim ikiz olduğumuza inanmayanlar oluyor. Bazen arkadaşlarımız, 'Onlar ikiz, onlardan iki tane var' diyerek devreye giriyor. Bazen inandırmaya bile çalışmıyoruz, nasılsa inanmıyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir şeyse yardımcı olup gönderiyoruz."

 

 

 

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