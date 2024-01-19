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Görevde başarı gösteren polis personeli ödüllendirildi

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Lefkoşa’da 27 Aralık’ta meydana gelen kurşunlanma meselesinde, zanlıyı süratle tespit edip yakalayarak üstün başarı gösteren Polis Teşkilatı personeli ödüllendirildi.
Görevde başarı gösteren polis personeli ödüllendirildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, personele Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından takdir belgesi verildi. 

Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Tümgeneral Aytaç, personelin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede aydınlatılan olayın, polis teşkilatının kamuoyu nezdinde güvenilir ve saygınlığının pekişmesi adına önemli olduğuna değinerek, halkın huzur ve güvenliği için aynı azim ve inançla çalışmalara devam edileceğini belirtti.

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