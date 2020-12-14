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Görevden alınan HDP’li belediye başkanına dokuz yıl hapis

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Görevden alınan HDP’li belediye başkanına dokuz yıl hapis
Görevden alınan HDP’li belediye başkanına dokuz yıl hapis

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinin görevden alınan eski belediye başkanı Rojda Nazlier’e dokuz yıl hapis cezası verildi.

HDP’li Nazlier, Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında 19 Ağustos’ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, hakkında ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davanın bugünkü duruşmasında, geçen duruşmadaki mütalaasında Nazlier’e aynı suçtan ceza isteyen savcı ile başkanın avukatlarının beyanı alındı. Ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Nazlier’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl hapis cezası verdi. 

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