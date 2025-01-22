Görevden alma

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, bugün itibariyle görevinin sona erdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özuyanık, “Bugün itibarı ile Tarım Bakanlığı Müsteşarlık görevim sona ermiştir. Bu süreçte bana katkı koyan Sn. Başbakanım Ünal Üstel Bey’e ve görev süreci içerisinde çalıştığım ve bundan sonra da beraber yürüyeceğimiz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanım Sn. Hüseyin Çavuş Bey’e ayrıca Başbakanlık Müsteşarı kardeşim Berhan Ongan ve Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.