  • BIST 103.370
  • Altın 184,392
  • Dolar 4,3417
  • Euro 5,1985
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Görevden alma fırtınası geliyor!.

» »
CTP, HP, TDP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon hükümetinin, 3 ayını doldurduğu bu günlerde, görevden alma ve göreve atama çalışmaları yaptığı öğrenildi.
Görevden alma fırtınası geliyor!.

Taner ULUTAŞ

Kısa bir süre önce bir araya geldikleri öne sürülen 4’lü koalisyon hükümeti yetkililerinin, hatırı sayılır bir miktardaki bürokratı görevden almak için çalışmalar yaptığı öne sürülüyor. Seçim yasakları girmeden oluşturulduğu iddia edilen listenin hayli kabarık olduğu ve özellikle Ekonomi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığında, birçok bürokratın listeye konduğu iddia ediliyor. 

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, görevlerini hakkı ile yapmalarına ve görevlerinde çok başarılı olmalarına karşın birçok üst düzey bürokratın görevden alınacakları ileri sürülürken, bu konudaki tepkiler de artmaya başladı.

İçişleri Bakanlığında başarılı işlere imza atan ve yaptıkları görevlerde takdir toplayan Emre Hacı, Hüseyin Amcaoğlu ile bazı başarılı bürokratların görevden alınacakları öne sürülürken,başarılı performans sergileyen Şirketler Mukayyidi Halis Üresin’in de alınması muhtemel bürokratlar arasında olduğu öne sürülüyor.

Tarafsız gözlemciler, görevden alınmalarını istemeyen ve bu konuda görüş belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, devlet kademelerinde başarılı işler yapan ve görevden alınmaları için karar alınan hatırı sayılır miktardaki bürokratın görevden alma kararını imzalamamasını istiyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:54
  • Atakan: "Girne yolu birinci etabı kısa süre içinde tamamlanacak"14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:39
  • Akıncı: “Yurdundan edilmiş çaresiz insanların Akdeniz’de can vermeleri içimizi acıtıyor”14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:37
  • Besim: ”KKTC’de uluslararası bilim insanları ile buluşmaktan mutluluk duydum”14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:36
  • Sol Hareket ile AKEL’den ortak çağrı14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:32
  • Çalışma Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğüne atama yapıldı14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:30
  • KKTC’de işsizlik oranı AB ortalamasının altına düştü14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:28
  • Bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:26
  • SOS Çocukköyü, Ramazan’da fitre bağışlarını bekliyor.14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
  • Tatar: “Ekonomik seferberlik UBP’yle başladı, takoz olmayın yeter”14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti