Görevden alma fırtınası geliyor!.

CTP, HP, TDP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon hükümetinin, 3 ayını doldurduğu bu günlerde, görevden alma ve göreve atama çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Taner ULUTAŞ

Kısa bir süre önce bir araya geldikleri öne sürülen 4’lü koalisyon hükümeti yetkililerinin, hatırı sayılır bir miktardaki bürokratı görevden almak için çalışmalar yaptığı öne sürülüyor. Seçim yasakları girmeden oluşturulduğu iddia edilen listenin hayli kabarık olduğu ve özellikle Ekonomi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığında, birçok bürokratın listeye konduğu iddia ediliyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, görevlerini hakkı ile yapmalarına ve görevlerinde çok başarılı olmalarına karşın birçok üst düzey bürokratın görevden alınacakları ileri sürülürken, bu konudaki tepkiler de artmaya başladı.

İçişleri Bakanlığında başarılı işlere imza atan ve yaptıkları görevlerde takdir toplayan Emre Hacı, Hüseyin Amcaoğlu ile bazı başarılı bürokratların görevden alınacakları öne sürülürken,başarılı performans sergileyen Şirketler Mukayyidi Halis Üresin’in de alınması muhtemel bürokratlar arasında olduğu öne sürülüyor.

Tarafsız gözlemciler, görevden alınmalarını istemeyen ve bu konuda görüş belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, devlet kademelerinde başarılı işler yapan ve görevden alınmaları için karar alınan hatırı sayılır miktardaki bürokratın görevden alma kararını imzalamamasını istiyor.