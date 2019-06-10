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Görevden alma ve atamalar başladı

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevden alma ve yeni atamaları duyurdu.
Görevden alma ve atamalar başladı

Açıklamaya göre,  Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan Özlem  Bayramoğlu Onuray görevinden alındı yerine Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri olan  İlkan Varol atandı.

Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Berkan M. Tokar görevinden alındı yerine Ömer Aydın Köseoğlu,  İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müsteşarı görevinden bugün itibarıyla alınarak Tokar'dan boşalan Başbakanlık mevkiine atandı.

Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Hasan Alicik görevinden alındı yerine daha önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Suat Yeldener atandı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Ahmet Muratoğlu görevlerinden alındı. Tüm görevden alma ile atamaların bugün itibariyle geçerli olduğu bildirildi

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