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Görevden alma ve atamalar başladı

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Görevden alma ve atamalar başladı
Görevden alma ve atamalar başladı

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Cenk GÜRÇAĞ 24.12. 2020 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Okan DONANGİL 25.12.2020  tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Gürdal HÜDAOĞLU  25.12.2020  tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Gülden İLKMAN  24.12.2020  tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mevkiine Sn. Okan DONANGİL 25.12.2020  tarihinden itibaren atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı  Dairesi Müdürü Mevkiine Sn. Serkan İLSEVEN 25.12.2020  tarihinden itibaren atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü Mevkiine Sn. Çağın ZORT 25.12.2020  tarihinden itibaren atanmıştır.

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