  • BIST 116.937
  • Altın 165,648
  • Dolar 3,9126
  • Euro 4,8111
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

» »
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü görevine Çağlar Gulamkadir atandı.

Gulamkadir’le ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın imzasını taşıyan üçlü kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 14 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Daha önce Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan Ahmet Muratoğlu, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne atandığı için bu mevki boşalmıştı.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Başak Ekenoğlu atandı. Ekenoğlu’nun görevi dünden itibaren başladı.

Öte yandan 17 Mayıs 2016’da Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan Arif Sonuç ve 16 Mayıs 2016’dan beri Gençlik Dairesi Müdürü olan Gencay Eroğlu, 14 Mart itibarıyla görevlerinden alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Tek başına iktidar olunca…”16 Mart 2018 Cuma 13:07
  • Bütçe görüşmeleri 5. gününde16 Mart 2018 Cuma 13:05
  • Ombudsman'ın 6 aylık faaliyet raporu Akıncı’ya sunuldu16 Mart 2018 Cuma 12:34
  • Toparlanıyoruz'dan anlamlı video mesajı16 Mart 2018 Cuma 12:18
  • Asma yaprağı ve Ispanak'a dikkat16 Mart 2018 Cuma 11:56
  • Çiftlik Bank on binlerce kişiyi nasıl dolandırdı?16 Mart 2018 Cuma 11:39
  • Afrika Gazetesi'nden müthiş iddia! Baybars'ın bürosundan Felek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe16 Mart 2018 Cuma 11:36
  • Dünkü bütçe görüşmelerinde, CTP'li bir müsteşar ve bakanın adının karıştığı "hellim ve gübre" konusu da konuşuldu16 Mart 2018 Cuma 11:30
  • Ulaştırma Bakanı Atakan: "Karayolları Dairesi denetleme yapacak ekibe sahip değil"16 Mart 2018 Cuma 10:32
  • HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!16 Mart 2018 Cuma 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti