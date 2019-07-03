Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Mehmet BURHAN bugünden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Aytunç ŞİRKET yarından itibaren bu görevinden alınarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Evrim HINÇAL bugünden itibaren bu görevinden alınmıştır .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine aynı mevkiinin müşaviri olan Erçin TEKAKPINAR yarından itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı olarak görev yapan Ödül MUHTAROĞLU bugünden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Mustafa Kemal SERÇELİK yarından itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü olarak görev yapan Neşe ERTOK bugünden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Kemal BURGAÇ bugünden itibaren bu görevinden alınmıştır.