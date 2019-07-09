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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık  Müsteşarı olarak görev yapan Ercan SINAY 09.07.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık   Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan  Emirali DEVECİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Nazife YILMAZ  09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine Tarkan ÇEKİ  10.07.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Sn. Hüda HÜDAOĞLU  09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alındı.

 

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