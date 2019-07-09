Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Ercan SINAY 09.07.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan Emirali DEVECİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Nazife YILMAZ 09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine Tarkan ÇEKİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Hüda HÜDAOĞLU 09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alındı.