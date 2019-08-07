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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

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Başbakanlık, görevden alma ve atamalarla ilgili değişiklikleri duyurdu.
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ecevit Aktaş bugünden itibaren görevden alındı; yerine Faika Tanoğlu atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ülkü Taşseven bugünden itibaren görevinden alındı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Ayşe Öztabay da bugünden itibaren görevinden alınarak yerine Tanyel Yücel atandı.

Öte yandan Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine bugünden itibaren Mehmet Kutup getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine Berhan Ongan atandı; bu görevi yapan Ergenç Semerci de bugünden itibaren görevinden alındı.

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