Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Güneş ONAR, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Sonat ALTUĞ, Dışişleri Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Mehmet CABACABA, 11.01.2021 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mevkiine Sn. İsmet KORUKOĞLU,

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Mevkiine Sn. Ufuk TURGANER,

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mevkiine Sn. Cevdet Eren ÇELEBİ 11.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

08.11. 2013 tarihinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bakanlık Müdürü olarak atanmış olan Sn. Efsun Kaşif SALEL 11.01.2021 tarihinde bu görevinden alınarak, Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine 11.01.2021 tarihinde atanmıştır.