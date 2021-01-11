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Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Güneş ONAR, Dışişleri Bakanlığı  Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Sonat ALTUĞ,  Dışişleri Bakanlık  Müdürü olarak görev yapan Sn. Mehmet CABACABA,  11.01.2021 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mevkiine Sn. İsmet KORUKOĞLU, 

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Mevkiine Sn. Ufuk TURGANER,

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mevkiine Sn. Cevdet Eren ÇELEBİ 11.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

08.11. 2013 tarihinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına  Bakanlık Müdürü olarak atanmış olan Sn. Efsun Kaşif SALEL 11.01.2021 tarihinde bu görevinden alınarak, Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine 11.01.2021 tarihinde atanmıştır. 

 

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