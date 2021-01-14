Görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Berna SELENGİN 15.01.2021 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn.Mete TOPÇU 15.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürü olarak görev yapan Sn. Hasan CURCİOĞLU 15.01.2021 tarihinden bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Sn.Ahmet NERGİZ 15.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.