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Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Başbakanlığın açıklaması şu şekilde:

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü  olarak görev yapan Sn. Osman BORA ÇAĞKAN  22.01.2021 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  olarak görev yapan   Sn. Mehmet KARDAN  22.01.2021 tarihinden bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  mevkiine Sn.Hande KAYSAL  22.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Müsteşar olarak görev yapan Sn. Mehmet ÖZNACAR 22.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Sn. Emre HACI 22.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Mazlum KORTAŞ 22.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn.Osman ÇAĞAKAN  22.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü olarak görev yapan  Sn.Arif OZANKAYA 22.01.2021 tarihinden bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Berna SELENGİN 22.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn.Aral MORAL 22.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Sn.Mehmet KARDAN 22.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

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