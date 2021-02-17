Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Salih Canseç atandı
Başbakanlık müsteşarı Suat Yeldener’in görevden alınmasına karar verildi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşar mevkiine Suat Yeldener atandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Salih Canseç atandı
Başbakanlık müsteşarı Suat Yeldener’in görevden alınmasına karar verildi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşar mevkiine Suat Yeldener atandı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.