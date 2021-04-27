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Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

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Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda üçlü kararnameyle yapılan atamalar ve görevden almalar, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda üçlü kararnameyle yapılan atamalar ve görevden almalar, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne Durali Güçlüsoy, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Batu Beyit ve İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü’ne de Serap Konde atandı.

Mustafa Kendir Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü, Cemal Kuyucu Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Ayşe Gökyiğit de İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü görevlerinden alındı.

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