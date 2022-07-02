  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

» »
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Üçlü kararname görevden alma ve atamalar yapıldı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen görevden alınırken, yerine Sevil Yönlüer atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne Sezgi Çobanoğlu Ballı atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de görevden alınarak yerine Hakan Özsaygın atandı. Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müstahdem tarafından hırsızlık!02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:33
  • Başkasına ait arabayı sattı!02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:32
  • Seri hırsızlık zanlısı yakalandı!02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:25
  • Mustafa Akıncı Covid-19'a yakalandı02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:59
  • Ödenmeyen primler nedeniyle, haziran ayında birçok sosyal sigortalının hiçbir haktan yararlanamadığı ortaya çıktı02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:56
  • Hafta boyunca hava nasıl olacak?02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:53
  • Falyalı Suikasti! İşte mahkemeden detaylar...01 Temmuz 2022 Cuma 21:52
  • Dikkat! Elektrik kesintisi01 Temmuz 2022 Cuma 19:49
  • Çavuşoğlu ve Akpınar Moldova’da temaslarda bulunuyor!01 Temmuz 2022 Cuma 19:36
  • Tatar, Kıbrıs Türk tarafının 4 başlıktan oluşan önerilerini sundu!01 Temmuz 2022 Cuma 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti