Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Üçlü kararname görevden alma ve atamalar yapıldı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen görevden alınırken, yerine Sevil Yönlüer atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne Sezgi Çobanoğlu Ballı atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de görevden alınarak yerine Hakan Özsaygın atandı. Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli.