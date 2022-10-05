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Görevden Alma ve Atamalar Devam Ediyor

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Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden Alma ve Atamalar Devam Ediyor

Görevden alma ve atama kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın görevden alındı yerine ise Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Baturay görevden alındı yerine Gözde Muhtaroğlu atandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada görevden alındı yerine Narin Yalıner Ataöz atandı.

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