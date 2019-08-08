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Görevden alma ve atamalar devam ediyor... Yeni atamalar yapıldı

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor... Yeni atamalar yapıldı
Görevden alma ve atamalar devam ediyor... Yeni atamalar yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Şehbal HAMZAOĞULLARI 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Kerim AKPOLAT 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Elif PEKRİ 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Halis ÜRESİN 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. İlkşen VAROĞLU 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Hakkı Başarı 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Gülşen HOCA 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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