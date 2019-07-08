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Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...

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Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...
Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...

Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...

Sağlık Bakanlığı , Müsteşarı  olarak  görev yapan Sn. Umure ÖRS

05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa AKÇABA

08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Sn. Salih SARPTEN  05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Murad AKTUĞ 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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