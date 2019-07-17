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Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...

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Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...
Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine Sn. Cemal REDİF  17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Nüvit TULUMBACI 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sn. Sergül TÜMER 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Salim ÖZBOLAT 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Bünyamin MERHAMETSİZ 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine Sn. Mehmet Dincer FARUK 17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Sn. Aktan ERDOĞAN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü  mevkiine Sn. Ali YAMAN 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  Kıbrıs Türk Devlet  Tiyatroları Müdürü olarak görev yapan Sn. İlknur Işıl TÜRKMEN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  Kıbrıs Türk Devlet  Tiyatroları Müdürü mevkiine Sn. Erdinç AKGÜR 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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