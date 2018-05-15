Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.. İşte tam liste...

Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri, Ekonomi ve Enerji, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Eğitim ve Kültür, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Turizm ve Çevre, Sağlık bakanlıkları ile ilçe kaymakamlıklarının üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi. Üst Kademe Yöneticiler Yasası’na bağlı olarak görevden alma ve yeni atamalar, 11 Mayıs ila 14 Mayıs tarihli Resmi Gazetelerde yayımlandı.

11 Mayıs tarihli Resmi Gazete’ye göre;

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Mustafa Kendir, Özel Kalem Müdürlüğü’ne Sonat Altuğ, Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne İlkşen Varoğlu Atik, Bakanlık Müdürlüğü’ne Adnan Eraslan, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne Aktan Erdoğa, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Ceyhun Ümiter, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne ise Zerrin Metcooğlu atandı. Atamalar 10 Mayıs tarihi itibariyle geçerli oldu.

14 mayıs tarihli atamalar 14 Mayıs tarihli Resmi Gazeteye göre ise;

İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne Evin Unutmaz, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na Ömer Aydın Köseoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Ülkü Taşseven, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Elmas Tokay, Başbakanlığı bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne Hüseyin Sarı, DPÖ Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı’na Osman Erçal, Personel Dairesi Müdürlüğü’ne Nahide Kayan Eraslan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğü’ne Oran Soyel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Cem Karaca, Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne Hüda Hüdaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne Alpay Çelebi, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü’ne Olgun Yetişmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne Ayşe Avseven ve İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü’ne Mazlum Kortaş atandı. Atamalar, 14 Mayıs tarihi itibariyle geçerli oldu.

Görevden alınanlar Kararnameye göre;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özden Keser, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Personel Dairesi Müdürü Nesligül Onurel, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Halis Üresin ise görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğünden alınan Ömer Aydın Köseoğlu ise Bakanlık Müsteşarlığına getirildi.