  • BIST 97.098
  • Altın 259,701
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!

» »
Görevden alma ve atamalar devam ediyor:
Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!

Başbakanlık'tan  yapılan açıklamada görevden alma ve atamalar şu şekilde gerçekleşti:


Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı mevkiine Sn. Mustafa ERİŞMEN 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanı mevkiine Sn. Türel ÖKSÜZOĞLU 15.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Özel Kalem  Müdürü Sn. Türker YÜKSEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

 

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Sn. İpek TÜCCAROĞLU 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Emirali ÇOBANOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Sn. Osman ERÇAL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Salih KASAP 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Maliye Bakanlık, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sn. Ersin ŞAHDUR 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Ahmet MANAVOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Maliye Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sn. Anıl KAYA 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü Sn. Ercan POYRAZ 15.07.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Cemil KARZAOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Sn. Mustafa Kemal ERGÜVEN 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Sn. Hasan CURCİOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özinal: “Hükümetin biran önce asgari ücrete, açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan işçilerin, çare üretmesi gerek”15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
  • Üç bakanlıktan ortak çalışma15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
  • Tatar'dan 15 Temmuz 1974 darbesiyle ilgili açıklama15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
  • YDP: “15 Temmuz milletimizin emperyalizme dur dediği gündür”15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
  • Zeytinyağı ithaline izin 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:21
  • İzinsiz ikametten 2 tutuklama daha15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
  • Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi, yetkili organlar seçildi15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
  • Düzova kavşağında kaza! 2 yaralı...15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  • Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda büyük kaza: Ağır yaralılar var!15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti