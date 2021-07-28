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Görevden alma ve atamalar sürüyor!

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Görevden alma ve atamalar sürüyor!
Görevden alma ve atamalar sürüyor!

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi’ne yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun imzaladığı atama kararnamelerine göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın ikinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Zalihe Erden, Zalihe Mendeli ve Hüsnü Duba atandı.

Resmi Gazete’de yer alan atamalar dün itibariyle geçerli oldu.

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