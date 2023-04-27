Görevden alma ve atamalar sürüyor! İşte yeni atamalar!

Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş görevden alındı, yerine Cemal Özcemoğlu atandı.

Ayrıca İstatistik Kurumu Başkan mevkiine İrfan Tansel Demir ve Gazimağusa Kaymakam mevkiine Özden Keser atandı.

Buna göre,

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci krası uyarınca 14.8.2018 tarihli kararname ile 14.8.2018 tarihinden itibaren KKTC İçişleri Bakanlığı Girne Kaymakam mevkiine atanmış olan Sn. Sinan Güneş'in 27.04.2023 tarihinden itibaren bu mevkiinden alınmasına karar verilir.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2}'nci fıkrası kapsamına giren İstatistik Kurumu Başkan mevkiine Sn. İrfan Tansel Demir'in 28.04.2023 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren KKTC İçişleri Bakanlığı Gazimağusa Kaymakam mevkiine Sn. Özden Keser'in 28.04.2023 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden atanması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2)nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren İçişleri Bakanlığı Girne Kaymakam mevkiine Sn. Cemal Özcemoğlu'nun gösterilmeden 28.04.2023 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”