Görevden alma ve atamalar yeninden başladı. Resmi Gazete yayınına göre yeni görevden alma ve atamalar yapıldı.

1-

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamına giren Sağlık Bakanlığı'na bağlı ''Özel Kalem Müdürü" mevkiine Bekir Elsiz'in,, 17./11/2021 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir

2-

GÖREVDEN ALMA KARARNAMESİ Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca, 26.04.2021 tarihli kararname ile 27.04.2021 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na bağlı "Özel Kalem Müdürü" mevkiine atanmış olan Batu Beyit'in 17 /11/2021 tarihinden itibaren bu mevkiiden alınmasına karar verilir.

3-

GÖREVDEN ALINMA KARARNAMESİ Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. Maddesinin (2). Fıkrası uyarınca 08.01.2021 tarihli kararname ile 08.01.2021 tarihinden itibaren Başbakanlık Özel Kalem Müdüıü mevkiine atanmış olan Sayın Özder Fidaner'in ....... 17/.11/.2021.. ... tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar ver