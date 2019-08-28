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Görevden alma ve atamlar tam gaz devam ediyor

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Görevden alma ve atamlar tam gaz devam ediyor
Görevden alma ve atamlar tam gaz devam ediyor

Görevden alma ve atamlar tam gaz devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Mehmet CABACABA atandı

Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Katayon KOBAT 29.08. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine

Sn. Cenk SOYDAN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Sn. Havva DAĞSEVER 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Sn. Cengiz Topel UZUN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Mehmet CABACABA 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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