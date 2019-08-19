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Görevden almalara CHP'den tepki: Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti

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Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması tepkilere neden oldu.
Görevden almalara CHP'den tepki: Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti

 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu “Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal edilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir” eleştirisinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti" ifadeleriyle tepkisini gösterdi

BEKAROĞLU: GELİNECEK YER BURASI MI OLUNACAKTI?

Görevden almalara CHP’den ilk tepki, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan geldi.

Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır, Van ve Mardin’de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek. Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir” dedi ve ekledi: “İBB seçimlerini kazanmak için terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaran AKP iktidarının, belediye başkanlarının 4,5 ayda terör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir. Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır. Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk’ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye’nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır.”

ÖZEL: AKP FAŞİZMİ SEÇTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, görevden almaları eleştirdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak, iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir!” dedi.

KAFTANCIOĞLU: HALK İRADESİNE BİR DARBE DAHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da görevden alınmalara tepki gösterdi. Kaftancıoğlu Twitter adresinden şu sözlerle tepkisini gösterdi: “Birileri ileri demokrasi demişti değil mi?
Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.

İMAMOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyım atamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” dedi.

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