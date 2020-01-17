Göreve atamalar devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Salih ABBASOĞLU 17.01.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, Müsteşar mevkiine Sn. Dr. Ali ÇAYGÜR 17.01.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Salih ABBASOĞLU 17.01.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, Müsteşar mevkiine Sn. Dr. Ali ÇAYGÜR 17.01.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.
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