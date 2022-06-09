Basına Duyuru,

Göreve yeni başlayan Slovak Büyükelçisi Martin Bezak Ulusal Birlik Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Slovak Elçiliği yaklaşık 25 yıldır ara bölgede Ledra Palace Otelinde adadaki tüm siyasi partileri bir araya getiren bir elçilik olması sebebiyle önemli bir misyon yüklediğini belirten Bezak , Ulusal Birlik Partisi ‘nide bu görüşmelere katılım konusunda talebini iletti. Görüşmede konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin egemen eşitlik temelindeki yeni 2 vizyonunu anlatarak, Ulusal Birlik Partisi’nin her zaman görüşmeden,

tartışmadan yana olduğunu, ancak federasyon görüşme sürecinin artık tüketildiğini, Ulusal Birlik Partisi’nin artık bu görüşme sürecinde yer alamayacağını bunun dışında iki halkın hayatını kolaylaştıracak adımların atılması konusunda destek vermekten çekinmeyeceğini

ifade etti.



Görüşmeye Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Av. Şahap Tokatlı da katıldı.