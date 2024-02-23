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"Görevli polis memuruna çarpıp yaralamak kabul edilemez"

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Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği: Ehliyetsiz sürücünün polisi kasten çarpması kabul edilemez ve vahim
"Görevli polis memuruna çarpıp yaralamak kabul edilemez"

Dernek Başkanı Yusuf Zeki Turan yaptığı yazılı açıklamada, talihsiz olayda ciddi şekilde yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Turan açıklamasına şöyle devam etti:

“Görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde, her türlü olumsuzluğa rağmen halkın huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan polis mensuplarının bu şekilde kendini bilmez ve yasa tanımaz kişilerce mesleki onur ve haysiyetinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmayacağımızı, söz konusu sorumsuz sürücünün yargı sürecinin takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz.

Unutulmamalıdır ki, polise kalkan el devlete kalkmış eldir ve bunun en güzel cevabını, KKTC hukuk devletinin teminatı olan yüce mahkememiz tarafından verileceğine inancımız tamdır.”

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