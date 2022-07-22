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Görgü kurallarını unutun… Açık ağızla yemek yemek lezzeti artırıyor

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Araştırmacılar, yemeğin daha lezzetli olmasını istiyorsanız, sofra adabından vazgeçip ağzınızı kapamadan yemek yemenizi öneriyor.
Görgü kurallarını unutun… Açık ağızla yemek yemek lezzeti artırıyor

Times’ın haberine göre, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde deneysel psikoloji profesörü olan Charles Spence, “Her şeyi yanlış yapıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaya göre, ebeveynler çocuklarına “ağızlarımız kapalıyken kibarca çiğnemenin erdemlerini överek” görgü kurallarını aşılarlar, ancak ağız açıkken çiğnemek daha dolgun bir duyusal deneyimle sonuçlanabilir.

Et, meyve ve sebzeler “uçucu organik bileşikler” olarak bilinen molekülleri içerir. Bu moleküller aromalar yaratır ve bir yemeğin lezzetine katkıda bulunurlar.

GÜRÜLTÜLÜ YİYECEKLERDE İŞE YARIYOR

Spence, “Ağzınız açıkken çiğnemek, bu bileşiklerin burnun arkasına daha fazla ulaşmasına yardımcı olur. Bu, koku alma duyumuzdan sorumlu hücreleri harekete geçirerek yeme deneyimini artırır.”

“Kötü sofra adabı, yemek yeme eylemini daha yüksek sesle yapma avantajına da sahiptir. Ses söz konusu olduğunda, gürültülü yiyecekleri severiz – gevrek gibi düşünün. Yaptığımız çalışmada ‘çıtır çıtır’ diye ses geldiğinde hem cips hem de elma daha zevkli olarak derecelendirildi” dedi.

Araştırmacılar, elma, gevrek patates, havuç, kraker, gevrek ekmek ya da bir avuç patlamış mısırın çıtırtısını en iyi şekilde duymak için, görgü kurallarımızdan vazgeçip ağzımız açık çiğnememiz gerektiğini savundular.

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