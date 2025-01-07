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Goril yavrusuna isim aranıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bir kargo kutusunda bulunan ve kısa sürede herkesin ilgi odağı olan yavru gorile isim arandığını duyurdu.
Goril yavrusuna isim aranıyor

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

Goril yavrusuna isim aranıyor

 

Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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