Goriller de izolasyonda; sosyal mesafe kuralı 10 metre

Afrika’da, goril, orangutan ve maymunların odak noktasında olduğu turizm faaliyetleri salgın nedeniyle durdu. Çok sayıda barınak ve park ziyarete kapandı. Ancak, gorillerin corona virüsü kapabileceğinden çekinen veterinerlerin tavsiyesiyle iş bununla da kalmadı. Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gorillere de sosyal izolasyon zorunluluğu getirildi. Sosyal mesafe kuralı 10 metre!

ABD’de, Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki bir kaplana virüsün bulaştığını anımsatan, ‘Goril Doktorları’ (Gorilla Doctors) adlı kuruluşta görevli veteriner Kirsten Gilardi şunları söyledi: “Henüz virüsün onlara bulaşıp bulaşmadığına dair net bir bulgu yok elimizde ama özellikle dağ gorillerinin solunum sıkıntısıyla ilintili sağlık sorunları yaşayabildiğini biliyoruz. Sayıları hızla azalan gorilleri korumak amacıyla ekstra önlemler aldık.“

Üç ülkede de corona virüsü vakalarının görüldüğünü anımstan Gilardi, koruma görevlileri ve veterinerlerin gorillerin yaşadığı alanlardaki görevlerini sürdürdüğünü belirterek, “Ancak görevlerini mümkün olduğunca sosyal mesafe, karantina kuralları çerçevesinde yapıyorlar. Tavsiyelerimizin temelinde bu var” dedi.

Aynı zamanda ABD’deki California Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Giraldi, salgın öncesinde insanların gorillere yedi metreden fazla yaklaşmasının engellendiğini şimdi bu mesafenin 10 metreye çıkarıldığını anlattı.

Goril-insan temasının en düşük seviyeye indirildiğini, sadece güvenlikleri ve sağlıkları için temas edildiğini belirten Giraldi, “Hasta veya hasta bir kişiyle temas eden kimse 14 gün süreyle onların yanına alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Salgınlar, yaşam alanlarının daralması ve yasa dışı avlanma gibi etkenler nedeniyle sayıları azalan goril, orangutan, şempanze gibi türleri tehdit ediyor. Geçmişte yapılan araştırmalar, Ebola nedeniyle Afrika’da binlerce goril ve şempanzenin öldüğünü ortaya koymuştu.