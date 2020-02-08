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Görme Engelli Bir Kadın, Beynine Bağlanan Yeni Bir İmplant ile Görebildi

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Görme Engelli Bir Kadın, Beynine Bağlanan Yeni Bir İmplant ile Görebildi
Görme Engelli Bir Kadın, Beynine Bağlanan Yeni Bir İmplant ile Görebildi

Araştırmacılar, görme engelli insanlar için doğrudan beyne bağlanan yeni bir implant geliştirdiler. Görme engelli bir kadın, oluşturulan yeni sistemle yapılan denemelerin ardından dünyayı düşük çözünürlüklü olarak da olsa görebildi.

Bernardeta Gómez adlı 57 yaşındaki İspanyol bir kadın, yaklaşık 16 yıldır görme engelli olarak hayatını sürdürüyor. Toksik optik nöropati, Gómez henüz 42 yaşındayken gözlerini beyne bağlayan sinir demetlerini yok etti ve onu tamamen göremez hale getirdi. Gomez, yaşadığı rahatsızlığın ardından ışığı bile tespit edemiyor.

16 yıllık karanlığın ardından, Gómez’e, dünyayı parlayan beyaz-sarı noktalar ve şekillerle çok düşük çözünürlüklü şekilde görebildiği bir gözlük verildi. Üzerinde kamera sistemi bulunan gözlük, canlı video akışını işleyen ve elektronik sinyallere dönüştüren bir bilgisayara bağlanıyor. Sistem, bir kablo yardımıyla Gómez’in kafatasının arkasına yerleştirilmiş beyninin arkasındaki görsel kortekse bağlı 100 elektrotlu bir implanta bağlanıyor.

Gómez, sistem sayesinde tavandaki lambaları, kağıda basılan temel şekilleri ve insanları tanımlayabildi. Doğrudan beynine bağlanmış Pac-Man benzeri basit bir bilgisayar oyunu bile oynadı. Deney boyunca Gómez, haftada dört gün eşi tarafından laboratuvara götürüldü ve sisteme bağlandı.

Kadının yeniden görmeye başladığı ilk an, İspanya’daki Miguel Hernandez Üniversitesi’nde nöro-mühendislik bölümü başkanı Eduardo Fernandez tarafından onlarca yıldır yürütülen araştırmanın doruk noktası oldu. Fernandez’in hedefi dünya çapındaki 36 milyon görme engelli insana umut olmak. Fernandez’in yaklaşımı heyecan verici çünkü geliştirdiği sistem gözü ve optik sinirleri yok sayıyor.

Daha önceki araştırmaların çoğu, yapay bir göz veya retina oluşturarak görüşü geri kazanmaya odaklıydı. Ancak yapay bir göz, çoğu zaman çare olmuyor. Gomez’in sistemi ise doğrudan beyne bağlanan daha etkili bir çözüm olarak görülüyor.

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